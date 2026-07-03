Шурышкарский район готовится ко Дню рыбака. Будет вкусно и весело

Фото: администрация Шурышкарского района

Шурышкарский район готовится ко Дню рыбака. По традиции он пройдет в трех местах: рыболовецкие пески Верхний Аканлейм - 6 июля, Шурышкары - 10 июля, Хашгорт -12 июля, сообщили в администрации муниципалитета.

Гостей ждут спортивные состязания, вкусная наваристая уха и, конечно же, полюбившийся всем конкурс «Шек яма хул велты ёх», в котором определят лучшую семью рыбака. Семьи-участницы продемонстрируют свои таланты в дефиле национальной одежды, рассказывании историй о рыболовстве, разделывании рыбы и не только.

- Обещаем, будет вкусно и весело, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что надымчан приглашают присоединиться ко Всероссийскому параду Семьи. Он пройдет 8 июля и будет приурочен к одноименному празднику.

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