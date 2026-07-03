Центр медицины здорового долголетия приглашает жителей Тарко-Сале на консультации

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале распахнул свои двери Центр медицины здорового долголетия. Его главная задача - помочь жителям сохранить активное долголетие, выявить риски заболеваний на ранних стадиях и скорректировать образ жизни, сообщили в администрации Пуровского района.

Кстати, специалисты медучреждения уже провели первый выезд. Во время празднования Дня молодежи все желающие прошли биоимпедансометрию - исследование, которое определяет состав тела и биологический возраст. Полученные данные закладываются в основу для составления рекомендаций.

- Это не про болезнь, а про качество жизни. Наша цель - сделать так, чтобы пуровчане жили дольше и лучше, сохраняя энергию и интерес к происходящему вокруг них, - отметил заведующий поликлиникой Александр Скомолдинов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале открылся Центр здоровья. Он расположен на базе поликлиники Тарко-Салинской ЦРБ и предоставляет широкий спектр услуг, направленный на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и комплексное лечение. Особое внимание здесь уделяется пациентам с хроническими заболеваниями и вредными привычками.

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