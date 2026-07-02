Три центра медицины здорового долголетия заработали на Ямале

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Год здоровья на Ямале заработали три центра медицины здорового долголетия. Они находятся в действующих центрах здоровья Салехарда, Ноябрьска и Тарко-Сале, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Главная задача центров - помочь жителям скорректировать образ жизни для увеличения ее продолжительности и качества. Поэтому теперь врачи будут определять не только факторы риска неинфекционных заболеваний, но и «предриски» - ранние индикаторы старения: дефицит витаминов в организме, нехватка физической активности. В дальнейшем это может запустить механизм преждевременного старения и привести к хроническим заболеваниям: сердечно-сосудистым, диабету, остеопорозу.

Обследование проводится в два этапа. Сначала врачи определяют биологический возраст пациента, проводят анкетирование, оценивают уровень стресса, питание. А затем, с учетом полученных данных, составляется персональная программа здоровья.

В зависимости от ситуации в нее могут войти коррекция питания, оптимизация физической активности, работа с дефицитом витаминов, программы для поддержания нейрокогнитивных функций или психоэмоционального состояния.

Пройти обследование могут жители старше 18 лет по полису ОМС. Запись будет доступна в кол-центрах поликлиник, на региональном портале «ЯмалМед» и его мобильном приложении «К врачу».

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