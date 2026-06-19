Ямальские власти отменили все отправки детей в крымский лагерь «Мандарин»

Фото предоставлено КП

Юные ямальцы не поедут этим летом отдыхать в Крым, а точнее в детский лагерь «Мандарин». Отправки на 2, 3, 4 и 5 смены отменены из-за обострившейся политической обстановки, пояснил директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

- Сейчас планово возвращаем домой ребят с первой смены. Их маршрут уже скорректирован, мы обеспечили постоянный контроль - в Салехарде для координации организован круглосуточный штаб. Все дети находятся под присмотром сопровождающих, - успокоил родителей Хайруллин.

В качестве альтернативы он предложил родителям отправить детей в лагеря Краснодарского края. Например, в лагере «Эллада», который находится недалеко от Туапсе, есть 104 места, а в «Юбилейном» - почти 300 мест.

Для родителей продолжает работать горячая линия: +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39.

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