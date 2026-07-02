В Ноябрьске обновляют 13 километров велодорожек и обустраивают новые

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске приводят в порядок 13 километров велодорожек. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь кататься станет еще приятнее: дорожки выделяются яркими цветами - синим и красным. Такая разметка не только украшает город, но и делает движение безопаснее.

Кроме того, в этом году появится еще один веломаршрут длинною более 200 метров. Он протянется вдоль нового тротуара на улице Ленина - от здания АО «Газпромнефть-ННГ» до центральной площади «Ноябрьск-парка».

Кстати, преодолев все 13 километров на велосипеде, можно не только насладитесь красотами города, но провести время с пользой для здоровья, сжечь 400-500 калорий и получить отличную кардионагрузку.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске продолжается реализация программы «Мой двор». Этим летом в ней участвуют четыре дворовых территории, объединяющих 23 многоквартирных дома.

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