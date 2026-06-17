В Ноябрьске по программе «Мой двор» преобразится территория с 23 многоквартирными домами

Фото: Алексей Романов

В Ноябрьске продолжается реализация программы «Мой двор». Этим летом в ней участвуют четыре дворовых территории, объединяющих 23 многоквартирных дома, сообщил глава города Алексей Романов.

Сегодня он проверил, как продвигаются работы на улице 40 лет Победы - это территория домов №№ 7, 7«А», 7 «Б» и 7 «В».

- Сейчас на площадке бетонируют и укладывают тротуарную плитку. Здесь обустроят игровую зону для детей и установят скамейки. Ключевая задача - сделать пространство функциональным, безопасным и востребованным у жителей, - прокомментировал Романов.

Кстати, изначально работы на этой территории должны были начаться позже. Но год назад во время «Честного маршрута» к Дмитрию Артюхову обратился местный житель с просьбой перенести реализацию проекта на более ранний срок.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Ноябрьск готовится к новому отопительному сезону: за короткое северное лето планируется отремонтировать 15 километров магистральных и внутриквартальных сетей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.