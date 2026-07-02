В Тазовском районе утонул рыбак: он сорвался в воду, когда ставил сети

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе утонул рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 1 июля в двух километрах от села Антипаюта. По предварительным данным, мужчина ставил рыболовные сети, потерял равновесие и упал в воду. К сожалению, на нем не было спасательного жилета, и северянин утонул. Позже его тело достали из воды.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося: организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Антипаюте утонула 16-летняя девушка. Она упала в реку с бетонных конструкций (береговая линия по улице Советская) и не смогла выбраться на берег.

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