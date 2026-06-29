Девочка-подросток из Тазовского района сорвалась в воду и утонула

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе утонула молодая девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

О трагедии следователи узнали 28 июня от сотрудников полиции. Согласно информации, в селе Антипаюта 16-летняя девушка упала в реку Антипаетаяха с бетонных конструкций (береговая линия по улице Советская) Позднее ее тело достали из воды.

- По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 17-летний парень из Красноселькупского района утонул во время купания. Он доплыл до середины реки и скрылся из вида.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.