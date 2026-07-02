«Ситуации вызывает беспокойство»: власти прокомментировали нехватку топлива в поселке Пангоды

Скриншот из видео

Ямальский департамент экономики прокомментировал нехватку топлива в поселке Пангоды. По словам местных жителей, из-за этого даже перестали работать такси.

«Нет топлива в поселке Пангоды. Даже такси не работают», - написала в соцсетях Мария Кальченко.

В свою очередь представитель ведомства сообщил, что ситуации с топливом в Пангодах действительно вызывает беспокойство. Там имеются только частные АЗС, а основные объемы поставок распределяются по сетям крупных операторов.

«Мы уже занимаемся этим вопросом: частным АЗС будет оказана поддержка. Сейчас собираются и анализируются данные об их потребностях, чтобы обеспечить топливом население», - уточнили в департаменте.

Напоминаем, что ранее губернатор Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с топливом на Ямале. По его словам, ситуация остается стабильной. А благодаря выстроенной системе, запасы и дизеля, и бензина достаточно высокие - на уровне прошлого года.

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