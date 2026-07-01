Цены на ямальских заправках

Ямальское правительство провело заседание, посвященное теме наличия бензина и топлива. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, ситуация в регионе стабильная. А благодаря выстроенной системе, запасы и дизеля, и бензина достаточно высокие - на уровне прошлого года.

Почему введены ограничения?

Основная причина введения ограничений - не допущение ажиотажа и борьба со спекуляцией. Важно, чтобы жители и предприятия могли заправить автомобили на любой станции и без проблем.

- Ради того, чтобы не было ажиотажа, по всем вертикально интегрированным компаниям прошли поручения ограничивать продажу топлива - на машину, на канистры. Наши АЗС не стали исключением, но при этом фактический запас топлива достаточно существенный, - подчеркнул губернатор.

Тем не менее власти каждого муниципалитета возьмут на контроль мониторинг цен и остаточных запасов.

- Муниципалитеты у нас отличаются в зависимости от тех основных компаний, в которых они представлены, и от наличия частных АЗС. По частным АЗС ситуация самая непростая, и не только у нас, а в целом по стране, потому что все ключевые компании отгружают в первую очередь свои сети, - отметил глава региона.

Ограничения на бензин вводятся по нескольким причинам

Таким образом, в некоторых отдаленных поселках, где нет заправок известных компаний, ситуация в ближайшие недели будет где-то дефицитная, а где-то цены поползут вверх.

- По ним мы, очевидно, будем принимать отдельные решение, потребуется время для анализа именно той актуальной потребности, которая есть, - заключил Дмитрий Артюхов.

Не будет ли проблем с северным завозом?

Ямал, как отдаленный регион и где есть северный завоз, попал в самую приоритетную группу.

- Централизованный завоз идет - готовим территории к зиме по графику, по многим позициям уже отгрузили почти половину от запланированного объема нефтепродуктов. Правительство страны определило наш северный регион в число тех, куда топливо будет поставляться в первую очередь, - добавил Дмитрий Артюхов.

В этом году Ямалу критически важно обеспечить необходимый объем поставок: по дизельному топливу для коммунальных нужд, по авиационному керосину для транспортной связанности. Сроки - июнь-июль, пока стоит «большая вода», и суда могут безопасно подойти к берегу.

Также будут идти поставки угля, хотя в структуре он занимает малую часть. Но такие котельные на Ямале тоже есть.

О ситуации с бензином на Ямале

Обзор топливных цен на заправках Ямала

Согласно данным Агентства нефтегазовой информации на 29 июня, заправки «Роснефти» повысили цены практически на все топливо.

Так, в Салехарде АИ-92 стал дороже на 5,20 рублей и теперь его литр можно купить за 68,10 рублей. АИ-95 подскочил на 4,30 рубля, то есть до 70,20 рублей за литр. А дизельное топливо выросло в цене на 7,45 рублей и литр продается за 78,10 рублей.

В Надыме АИ-92 подорожал на 1,00 рубль, а цена литра составила 74,20 рубля. АИ-95 прибавил в цене всего 10 копеек и теперь отпускается по 75,55 рублей за литр. А вот дизельное топливо, наоборот, подешевело - его цена снизилась сразу на 5,00 рублей и теперь составляет 74,80 рубля за литр.

Изменения цен на заправках в Салехарде и Надыме

Прайсы АЗС других крупных нефтяных компаний и остальных независимых операторов остались без изменений, либо изменились незначительно.

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