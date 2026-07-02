Приуральский район обрабатывают от гнуса: дезинсекция охватит порядка 200 тысяч квадратных метров

Фото: Марина Трескова

Приуральский район обрабатывают от гнуса. Масштабная дезинсекция охватит порядка 200 тысяч квадратных метров: скверы, парки, площади, прогулочные зоны, спортивные и детские площадки - примерно 32 территории, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

Специалисты уже отработали в Аксарке, Харсаиме и Харпе. Сегодня обрабатывается Лабытнанги, на очереди - Белоярск и Катравож.

- Гулять с детьми и проводить свободное время в любимых местах станет намного приятнее и безопаснее, - отметила Марина Трескова.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Приуральском районе стартовала вторая смена пришкольных лагерей. Мальчишек и девчонок встретили школы Аксарки, Белоярска, Харсаима, в Лабытнанги - школа № 3 (на базе Гимназии) и школа № 5, в Харпе - Дом детского творчества «Левша». А физкультурно-спортивный центр «Нефрит» примет десять юных спортсменов.

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