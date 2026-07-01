Приуральские пришкольные лагеря примут еще 255 детей. Ребята проведут время с пользой

Фото: Марина Трескова

В Приуральском районе стартовала вторая смена пришкольных лагерей. Она объединила 255 детей, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

Мальчишек и девчонок встретили школы Аксарки, Белоярска, Харсаима, в Лабытнанги - школа № 3 (на базе Гимназии) и школа № 5, в Харпе - Дом детского творчества «Левша». А физкультурно-спортивный центр «Нефрит» примет десять юных спортсменов.

- Дорогие ребята. Пусть ваше лето проходит беззаботно, но с пользой: именно такое оптимальное сочетание постараются обеспечить творческие коллективы педагогов, - обратилась к юным приуральцам Марина Трескова.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что юные северяне не поедут этим летом отдыхать в крымский лагерь «Мандарин». Отправки на 2, 3, 4 и 5 смены отменены из-за обострившейся политической обстановки.

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