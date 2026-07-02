До конца июля в Салехарде откроется новый торговый объект с магазином и аптекой

Фото: администрация Салехарда

Для салехардцев, проживающих в микрорайоне Удача, есть хорошая новость: в течение месяца там откроется торговый объект площадью около 900 квадратных метров. Об этом сообщили в городской администрации.

В нем разместятся продуктовый магазин, аптека и пункты выдачи заказов с маркетплейсов.

- Для одного из самых густонаселённых районов индивидуальной жилой застройки это станет важным шагом к созданию комфортной среды, - отметили власти.

Сейчас внутри здания кипят отделочные работы: строители укладывают плитку, монтируют освещение и готовят помещения к открытию. А вот фасад уже готов: он оформлен современными панелями и декоративной подсветкой.

Территорию вокруг здания благоустроили, в том числе обустроили более 30 парковочных мест.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде построят еще два торговых центра. Местом их расположения выбран микрорайон Обдорский.

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