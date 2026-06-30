Фото: Алексей Титовский

В Салехарде построят еще два торговых центра. Местом их расположения выбран микрорайон Обдорский, сообщил глава города Алексей Титовский по итогам инвестиционного совета.

Кроме того, до 2028 года будет введено 12 500 квадратных метров коммерческих площадей на первых этажах новостроек в микрорайонах Береговой, Восточный и Обдорский.

Из более краткосрочных планов - открытие трех детских пространств: студий «Море песка» и «Интерактивия» на улице Комсомольская, а также игровой комнаты на первом этаже дома № 106 по улице Республики. Кроме того, в этом же доме заработает кофейня «Кофе тревелс», а в микрорайоне Обдорский, 2 - кофейни - «Поль бейкери».

Что касается кадров, для их подбора можно обратиться в центр «Работа на Ямале». В этм году он помог подобрать сотрудников девяти салехардским бизнесменам : предприниматель подает заявку, центр занимается поиском.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появился первый магазин, принимающий электронные сертификаты «Морошка». В нем можно купить разнообразную одежду для учебы.

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