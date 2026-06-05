В Новом Уренгое обновят более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое обновляют дорожную разметку. Благодаря горячему пластику и спрей-краске пешеходные переходы, разделительные полосы и линии стоп-сигналов становятся ярче и заметнее, сообщили в городской администрации.

Всего планируется обновить более 30 тысяч квадратных метров. Работы пройдут поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

- Четкая разметка поможет водителям лучше ориентироваться, например, в темноте или в дождливую погоду, - подчеркнули в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое улицу Новая закрыли для ремонта почти на пять месяцев - с 10 мая по 1 октября. После жители получат красивую и ровную дорогу.

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