В Тарко-Сале автобусы № 3 и № 5 поехали по новому расписанию

Фото предоставлено КП

В Тарко-Сале из-за ремонта улиц Тарасова и Республики изменились схемы движения некоторых автобусов. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

«В связи с ремонтными работами на улицах Тарасова и Республики с 1 июля по 1 августа автобусы № 3 и № 5 поедут по новому графику», - говорится в сообщении.

Жителей просят заранее планировать свои поездки, с учетом нового графика.

Ознакомиться с новым расписанием движения автобусов можно ниже.

Фото: администрация Приуральского района

Фото: администрация Приуральского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале обновляют одну из ключевых улиц - Совхозную. В прошлом году, во время «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова, жители подняли вопрос о ее состоянии, и уже в этом сезоне подрядчик приступил к работе: он приведет в порядок 1 002 метра.

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