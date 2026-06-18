В Тарко-Сале обновляют одну из ключевых улиц - Совхозную. Ее не ремонтировали 13 лет

Фото: Андрей Пономарёв

В Тарко-Сале обновляют одну из ключевых улиц - Совхозную. В прошлом году, во время «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова, жители подняли вопрос о ее состоянии, и уже в этом сезоне подрядчик приступил к работе: он обновит 1 002 метра, сообщили в пресс-службе губернатора.

Специалисты уже завершили демонтаж старых бортовых камней, изношенного покрытия проезжей части и тротуаров. Сейчас в работе - устройство щебеночного основания и новых тротуаров. Далее на участке уложат асфальт, предварительно предусмотрев водоотводы, сделают пандусы и удобные съезды.

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников контролирует ход работ: он регулярно проводит объезд, обсуждает с подрядчиками текущие вопросы, следит за качеством и сроками.

- Сделать все и сразу невозможно по объективным причинам, поэтому дорожные работы распределяем по приоритетам. В первую очередь берем участки, которые давно требуют ремонта и по которым есть обращения жителей. Совхозная - один из таких объектов: дорогу не ремонтировали 13 лет. Сейчас важно выполнить работы качественно. В перспективу берем все дороги, которые необходимо обновить, - сказал Трапезников.

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