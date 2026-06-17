Фото: администрация Салехарда

В Салехарде могут появиться «Скамейки добрых встреч». Это одна из инициатив, выдвинутая горожанам в рамках проекта «Уютный Ямал», сообщили в пресс-службе окружной столицы.

«А что если в Салехарде появятся «Скамейки добрых встреч», «Для душевных разговоров» или «Для бабушек и внуков»? Именно такую инициативу на «Уютный Ямал» предложили жители города», - говорится в сообщении.

Салехардцы, у которых есть идеи, как сделать город комфортнее, могут предложить их на портале «Живем на Севере» (раздел «Уютный Ямал»). Также оставить свою инициативу можно с 8:30 до 17:00 а проектном офисе по адресу: ул. Свердлова, д. 48, каб. 405 (4 этаж)

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде могут появиться теплые беседки и зоны отдыха с подогревом сидений. По задумке автора такие места позволят горожанам комфортно проводить время на свежем воздухе даже зимой: отдыхать после прогулок, встречаться с друзьями и согреваться горячим чаем.

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