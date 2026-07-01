Дмитрий Артюхов обсудил с коллегами безопасность и профилактику правонарушений на Ямале

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел заседание, главными темами которого стали безопасность на транспорте, противодействие ИТ-преступлениям и участия жителей в охране общественного порядка.

Говоря об ИТ-преступлениях, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЯНАО Максим Белебеха сообщил, что сотрудники регулярно выполняют поквартирные обходы, также жителей оповещают с помощью специальных голосовых устройств на служебных автомобилях, показываются профилактические ролики перед сеансами в кинотеатрах, ведется работа со СМИ.

А директор департамента региональной безопасности Илья Лян проинформировал, что благодаря принимаемым мерам число киберпреступлений уменьшилось более чем на четверть (27,2%), а мошенничеств - почти на треть (30,3%). Ущерб от ИТ-преступности сократился более чем вдвое - с 299 до 132 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

- Мы видим, что системная работа по укреплению правопорядка дает результат. Ямальские практики получают высокую оценку на федеральном уровне, и здесь я хочу отдельно отметить глав муниципальных образований - именно их вовлеченность и неравнодушное отношение к делу во многом определяют этот успех. Наша дальнейшая задача - не снижать набранный темп, - сказал Дмитрий Артюхов.

Начальник Ново-Уренгойского линейного отдела полиции на транспорте Алмас Низамов представил доклад по вопросам правопорядка и общественной безопасности на объектах транспорта. По его словам, общее число преступлений и правонарушений в зоне обслуживания транспортной полиции снижается, как и в общественных местах. Немалую помощь в раскрытии оказывает действующая единая система видеонаблюдения.

Что касается вовлечения жителей в охрану общественного порядка, сегодня на Ямале работают 23 организации правоохранительной направленности, в которых состоят более 500 добровольцев. Благодаря ним количество преступлений в общественных местах сократилось на 7%, а на улицах - на 15%.

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