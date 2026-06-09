К единой системе видеонаблюдения Ямала подключено уже семь тысяч камер

Фото: Федор Воронов, АНО «Ямал-Медиа»

С начала года к единой системе видеонаблюдения Ямала подключили более 550 камер, и теперь их общее количество составляет семь тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Лидером стал Ноябрьск - 148 камер, следом идут Новый Уренгой и Приуральский район - там подключили 148 и 129 камер соответственно.

В этом году по программе «Мой двор» установят 261 камеру. Их распределят среди четырнадцати дворов в семи муниципалитетах.

В шести муниципалитетах к региональной системе видеонаблюдения подключат уже работающие камеры и установят порядка 500 новых. В приоритете - общественные места: парки, скверы, детские и спортивные площадки, учреждения культуры, а также улицы.

Так, новые камеры устанавливаются в Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, а также в Надымском, Пуровском и Тазовском районах, в том числе в отдаленных микрорайонах и поселках.

Также устанавливаются камеры на въездах в муниципалитеты. К уже имеющимся добавятся еще 20 новых, которые будут отслеживать государственные номера въезжающих и выезжающих из населенных пунктов автомобилей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.