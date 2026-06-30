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НовостиОбщество30 июня 2026 11:18

«Самое ценное, что у нас есть - жизнь»: Виктор Югай обратился к тазовчанам после гибели четырех человек во время купания

Глава Тазовского района обратился к землякам после ряда трагических случаев на воде
Марина Прохорова
Фото: Виктор Югай

Фото: Виктор Югай

Глава Тазовского района Виктор Югай обратился к землякам после нескольких трагических случаев на воде. С начала лета купание в необорудованных местах унесло жизни четырех человек, двое из которых - дети.

- Самое ценное, что у нас есть - это наша жизнь. Я обращаюсь к каждому: берегите себя и своих близких. Прошу родителей проявить максимальную бдительность и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а с подростками - провести беседу. Только так мы сможем избежать новых жертв - подчеркнул он.

Напоминаем, что на территории района нет ни одного места для купания. На берегах водоемов установлены запрещающие знаки и проводятся регулярные рейдовые мероприятия.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе погиб 8-летний мальчик. По предварительным данным, он вместе со сверстниками купался в речке, не смог выплыть на берег и утонул.

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