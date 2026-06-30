Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе погиб 8-летний мальчик: он отправился купаться с друзьями и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 29 июня неподалеку от села Находка. По предварительным данным, мальчик вместе со сверстниками купался в речке, не смог выплыть на берег и утонул. К несчастью, дети проигнорировали знаки «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО».

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группы. Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти мальчика, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Он слишком далеко отплыл от берега.

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