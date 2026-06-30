Фото: администрация Салехарда

Салехардцев приглашают на «Фестиваль рыбы», который пройдет 11 июля в Горнокнязевске. Об этом сообщили в городской администрации.

Гостей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-поваров; творческие мастерские по работе с берестой, рыбьей кожей, деревом и камнем; концерт с участием этноисполнителей из Якутии и Алтая.

А для самых юных гостей запланированы анимационная программа и тематический бьюти-бар, где можно создать яркий праздничный образ и сделать красивые фотографии на память.

Обращаем внимание, что вход на праздник свободный.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что надымчан приглашают присоединиться ко Всероссийскому параду Семьи. Он пройдет 8 июля и будет приурочен к одноименному празднику.

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