Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

На Ямале из-за жаркой и ветреной погоды с 24 июня в лесах ввели режим повышенной готовности, а с 19 июня в округе действует особый противопожарный режим. В связи с неблагоприятным прогнозом пожарной опасности и ухудшением обстановки в ряде районов, власти приняли решение о введении дополнительных ограничений.

Ямал под запретом: почему в округе ввели режим ЧС и что теперь запрещено

С 24 июня 2026 года жителям и гостям Ямало-Ненецкого автономного округа запрещено посещать леса и разводить костры. Также под запрет попали все виды работ, связанные с применением открытого огня, сваркой и резкой металла, если они проводятся за пределами специально отведённых мест.

Владельцам частных домов настоятельно рекомендуют создать неснижаемый запас воды — не менее 200 литров — для оперативного тушения возможного возгорания. Силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают круглосуточно для оперативного реагирования на пожары.

Ямал в огне: обстановка с лесными пожарами в округе на 24 июня 2026

На утро 24 июня в ЯНАО было зафиксировано восемь действующих природных пожаров, общая площадь которых превысила 2,1 тысяч гектаров земли. К тушению привлечено 168 человек. Наибольший риск новых очагов сохраняется в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах, где прогнозируется 1–3 класс пожарной опасности. За сутки спасатели ликвидировали 13 природных пожаров.

С начала пожароопасного сезона на Ямале было зарегистрировано 149 природных пожаров, общая площадь которых составила почти 15 тысяч гектаров земли.

От 40 тысяч до миллиона: какие штрафы грозят жителям Ямала за прогулку в лесу

Особый противопожарный режим, который был введен в округе с 19 июня, продлится до 30 августа, в рамках него на Ямале запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить сельхозпалы.

За нарушения правил безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Салехарде вечером 23 июня произошёл крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, информация о возгорании в частном жилом доме на улице Полевой поступила в дежурную службу в 18:54. Подробности – в нашем материале.

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