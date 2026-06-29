В Салехарде участок улицы Матросова закрыли для проезда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде закрыли проезд по участку улицы Матросова. Причина этого - дорожные работы, сообщили в городской администрации.

Ремонт идет на участке от улицы Ямальской до улицы Подшибякина. Подрядчик приступил к снятию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - обратились в мэрии к землякам

Напоминаем, что в общей сложности подрядчик приведет в порядок участок протяженностью 993 метра - от улицы Республики до улицы Губкина. Сначала рабочие заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия и бортовые камни, а затем восстановит дорожные знаки и нанесут разметку.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Госстройнадзор проверил, как в Салехарде продвигается ремонт улицы Объездная. Проводимые работы - это часть масштабной дорожной кампании, в рамках которой в городе обновят почти семь километров асфальта.

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