Парки и скверы Тарко-Сале обрабатывают от комаров и мошек

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается обработка от комаров и мошек. Об этом сообщили в пресс-службе Пуровского района.

От надоедливых насекомых обрабатываются парки, скверы и другие общественные территории. Препарат полностью безопасен как для жителей, так и для животных.

Следующая обработка запланирована ориентировочно через две недели.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что с 19 июня в Тарко-Сале стартовал купальный сезон. Окунуться в воду можно только на городском пляже в парке «Прибрежный». В остальных водоемах, находящихся в черте города, купание запрещено.

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