С 19 июня в Тарко-Сале стартует купальный сезон. Погружаться в воду можно только в в парке «Прибрежный»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале готовятся к открытию пляжного сезона. Окунуться в прохладную воду можно будет уже 19 июня, сообщили в администрации Пуровского района.

А пока эта дата не наступила, лезть в воду строго запрещено: это опасно для жизни и влечет административную ответственность.

Напоминаем, что купание разрешено только на городском пляже в парке «Прибрежный». В остальных водоемах, находящихся в черте города, заходить в воду нельзя.

Если вы решите отправиться на реку или озеро с детьми, не забывайте соблюдать следующие правила:

- не оставляйте детей без присмотра;

- обеспечьте ребенка нарукавниками, жилетом или кругом, если он плохо плавает;

- объясните, что нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, толкаться и хватать друг друга в воде;

- следите за временем нахождения ребенка в воде, чтобы предотвратить переохлаждение.

Напоминаем, что парк «Прибрежный» - это уникальное место, где можно комфортно прогуляться по заасфальтированным тротуарам и экотропа. Его особенность - трек-парк длиной 517 метров. Это самый протяженный трек с асфальтобетонным покрытием в России.

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