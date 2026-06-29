Доплыл до середины реки и исчез: 17-летний парень из Красноселькупского района утонул во время купания

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Красноселькупском районе утонул 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 28 июня, когда парень отправился на реку Таз искупаться вместе с тремя друзьями и старшим братом, которому уже исполнилось 18 лет. В какой-то момент подросток оказался на середине реки и утонул.

- По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Он слишком далеко отплыл от берега.

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