В Ноябрьске осудили банду организаторов казино и взыскали с них 20 млн рублей

Суд назначил организатору группы наказание в виде 2 лет лишения свободы Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске вынесен приговор 6 участникам организованной преступной группы, которая обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе сети «Интернет» в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ЯНАО, с августа 2022 по ноябрь 2023 годы банда круглосуточно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов. Они принимали ставки и заработали более 20 млн рублей.

Суд назначил организатору группы наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Еще пятеро соучастников получили штраф в размере 1 млн рублей.

Кроме того, со всех участников банды взыскали более 20 млн рублей в доход государства.

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