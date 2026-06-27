Режим ЧС: На Ямале горят леса на площади 6007 га

Скрин с портала «Лесные пожары/ ЕКС Ямала»

На утро 27 июня в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 23 лесных пожара на общей площади 6007 га. За минувшие сутки ликвидировано 3 пожара на площади 44 га. Всего с начала сезона на Ямале зарегистрировано 190 пожаров на площади 19611,2 га. Такие данные выдает портал «Лесные пожары/ ЕКС Ямала».

Правительство Ямала 25 июня ввело режим ЧС регионального характера из-за ситуации с лесными пожарами. Это позволяет привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории. С 19 июня по 30 августа в регионе введен особый противопожарный режим.

Населению запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить сварочные, огневые и резательные работы вне специально отведенных мест. Запрещена топка печей и котельных установок на твердом топливе без обеспечения пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Губкинском 10-летнего мальчика по пояс засосала яма с песком

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.