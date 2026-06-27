В Губкинском водитель сбил ребенка на самокате, а в Новом Уренгое после ДТП оказались в больнице 2 человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа произошло 9 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 26 июня в 21:50 на улице Магистральной города Губкинский водитель автомобиля Peugeot 308 во дворе дома сбил ребенка на самокате. Ребенка с травмами доставили в больницу, где он проходит лечение.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Утром того же дня в 9 микрорайоне города Новый Уренгой водитель Tоyota RAV4 на большой скорости врезался в световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника получили травмы и были доставлены в больницу.

Всего с начала 2026 года на дорогах Ямала произошло 1845 ДТП, в которых погибли 10 человек и 137 получили травмы, в их числе 16 детей.

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