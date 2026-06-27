В Губкинском 10-летнего мальчика по пояс засосала яма с песком

Фото: СУ СК ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи СУ СК организовали проверку по факту происшествия с ребенком.В соцсетях появилось видео, согласно которому в городе Губкинский 10-летний мальчик застрял по пояс в песке, смешанным с водой. Когда-то в данном месте располагался дом. Его снесли, а котлован засыпали песком. 10-летнего мальчика пришлось спасать сотрудникам МЧС России по ЯНАО.

- В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой в городе Губкинский 10-летний мальчик застрял по пояс в песке, смешанным с водой. Ранее на этом месте находился дом, после сноса котлован засыпали песком. Мальчику оказали помощь спасатели МЧС. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, – говорится в сообщении СУ СК по ЯНАО.

Яма с песком по пояс засосала 10-летнего мальчика из Губкинского Видео NSK

Следователи в ходе проверки дадут оценка действиям или бездействию администрации, которая отвечает за организацию безопасности на месте сносимых объектов.

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