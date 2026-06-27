На Ямале почти 100 влюбленных пар поженились в красивую дату – 26.06.2026

Фото: правительство ЯНАО

Пятница, 26 июня 2026 года стала днем создания семьи почти для 100 влюбленных пар из Ямало-Ненецкого автономного округа – Югры.

По данным правительства ЯНАО, больше всего свадеб сыграли в Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое. Торжественные церемонии прошли не только в ЗАГСах, но и на живописных выездных площадках.

Так, в Салехарде это были стела «Полярный круг», горсад, озеро Лебяжье, «Этнопарк» в Горнокнязевске. В Новом Уренгое красивых мест для важной даты оказалось три: площадь Дворца торжеств, парк «Дружба» и Яха Парк. В Надыме таких местечек оказалось два: у памятника святым Петру и Февронии Муромским. В Лабытнанги тоже два места для бракосочетания: парк Победы и ледовая арена «Авангард». В городе Губкинском пожениться можно на природе в таких местах как глэмпинг «Северное сияние», Никольский сквер и ГК «ОниЯ». В Ноябрьске для регистрации брака возможно выбрать только здание администрации. В Мужах можно пожениться на смотровой площадке «Юган парк». В Тазовском три красивых места для бракосочетания: сквер молодожёнов, площадь у памятника Ваули Пиеттомину и музей вечной мерзлоты. В Ямальском районе сразу три колоритных места для свадьбы: этностойбище «Лимбя», Ледник Романтиков и подножие горы Рай-Из.

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