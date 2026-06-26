Москитная сетка не спасла: в Салехарде малыш выпал из окна по недосмотру взрослых

В Салехарде следователи начали проверку после того, как из окна выпал годовалый ребёнок. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Салехарде следователи начали проверку после того, как из окна выпал годовалый ребёнок. Трагедия произошла вечером 25 июня на улице Чубынина.

По предварительным данным СК, оставшийся без присмотра мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Малыша 2023 года рождения госпитализировали.

Следователи напоминают родителям, что москитная сетка не способна выдержать вес ребёнка и защитить от падения. В ведомстве настоятельно рекомендуют устанавливать на окна специальные замки или открывать их только в режиме вертикального проветривания с фиксацией.

«Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок», — призывают в следственном комитете.

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