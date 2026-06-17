В Лабытнанги закрыли проезд от ПАО «Передвижная энергетика» до Храма вмч. Георгия Победоносца

Фото: администрация Приуральского района

В Лабытнанги закрыли проезд по участку от ПАО «Передвижная энергетика» до Храма вмч. Георгия Победоносца. Причина этого - ремонтные работы, сообщили в городской администрации.

«В связи с ремонтом на улице Первомайская с 17 июня по 1 июля прекращено движение транспортных средств. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что из-за перекрытия автобусы поедут по новой схеме. Ознакомиться с ней можно ниже.

Фото: администрация Приуральского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги изменилась схема движения автобуса № 5. С 15 июня его начальная (конечная) остановка теперь не «Школа №8», а «Поликлиника».

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