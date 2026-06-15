В Лабытнанги автобус № 5 поедет по новому маршруту

Фото предоставлено КП

В Лабытнанги изменилась схема движения автобуса № 5. С 15 июня начальная (конечная) остановка теперь не «Школа №8», а «Поликлиника», сообщили в администрации Приуральского района.

Таким образом, автобус будет следовать по маршруту «Автомиг - Поликлиника»: после остановки «Школа №8» он повернет к остановке «Школа № 7» и затем проследует до конечной остановки «Поликлиника».

Ознакомиться с обновленным расписанием движения автобуса можно ниже.

Фото: администрация Приуральского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что члены Общественной палаты совместно с УЖКХ проверили состояние остановок в Лабытнанги, Харпе и Харсаиме. Оценивались чистота, отсутствие посторонних надписей и работа электронных табло. По итогам в Харсаиме нарушений не зафиксировано, а в Лабытнанги и Харпе выявлены небольшие недочеты. Вся информация передана в УЖКХ для устранения.

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