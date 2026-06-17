Фото: администрация Нового Уренгоя

Жителей Нового Уренгоя приглашают на самый вкусный, яркий и летний этнофестиваль. Он пройдет 20 мая на озере Молодежное, сообщили в городской администрации.

Гостей ждут праздничный концерт с участие заслуженного артиста Башкортостана Марата Шайбакова, спортивные развлечения, игры и ярмарка. А для детей организаторы подготовили развлекательную программу с мастер-классами и контактный зоопарк с милейшими ягнятами.

И, конечно же, никто не уйдет домой голодным - традиционная кухня национальных подворий придется по душе каждому.

Ознакомиться с афишей праздника можно ниже.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое на Дне молодежи выступят Hollyflame и Alamroom. Они исполнят свои лучшие хиты.

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