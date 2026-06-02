Хедлайнеры Дея молодежи в Салехарде и Новом Уренгое

Ямал готовится отметить День молодежи. В этом году праздник пройдет 27 июня и впервые будет объединен с выпускными вечерами, поэтому организаторы подготовили мощный состав хедлайнеров, сравнимый с большой летней фестивальной программой.

Так, в Салехард, ставший федеральной площадкой Росмолодежи, приедет электронный музыкант BIICLA («LA» в его имени не Лос-анджелес, как думают многие, а Лабытнанги, откуда он родом). Компанию ему составят молодой артист Мартин, который недавно вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», и команда «Казаки делают хиты» с популярными каверами в фолк-обработке.

В других городах тоже заявлены не менее яркие артисты: в Новом Уренгое публику разогреют Hollyflame и Alamroom, а в Ноябрьске - Антон Токарев, Коста Лакоста и Олег Терновой.

Хедлайнеры Дня молодежи на Ямале

На Ямале День молодежи отпразднуют во всех муниципалитетах. Планируется, что участниками фестивальных мероприятий станут порядка 88 000 жителей, в том числе около 3 300 одиннадцатиклассников и свыше 7 600 девятиклассников. Кроме того, в Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске и Салехарде ждут 19 гостей из Волновахского муниципального округа.

Зарегистрироваться в качестве участника на День молодежи в своем муниципалитете можно через чат-бот в мессенджере «Макс».

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