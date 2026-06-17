Дмитрий Артюхов: «За пять лет доля ранней диагностики онкологии на Ямале выросла до 70 %»

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За пять лет на Ямале значительно выросла доля ранней диагностики онкологии - с 56 % до 70 %. Это выше среднероссийского показателя и рекорд для региона.

Чтобы достичь этого, власти приняли комплекс мер, одна из них - выплата для врачей и медперсонала за выявление болезни на ранних стадиях. На данный момент ее получили 565 специалистов.

Поощрение предусмотрено для фельдшеров, акушеров и непрофильных врачей, заподозривших болезнь. Размер выплаты врачам составляет 19 тысяч рублей, фельдшерам - 9 тысяч рублей. К этим суммам начисляются северная и районная надбавки.

Как отметил губернатор Дмитрий Артюхов, борьба с онкологическими заболеваниями - одна из важнейших задач современной медицины, и Ямал системно этим занимаемся.

- Сегодня у нас работают более 50 профессиональных онкологов. Мы открыли и развиваем центры амбулаторной онкологической помощи. В сочетании с современным диагностическим оборудованием это позволяет выявлять заболевания как можно раньше, а ранняя диагностика - главный способ предотвратить тяжелые последствия, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Новом Уренгое открылся первый на Ямале центр лучевой помощи. Его специалисты помогают пациентам, которых раньше приходилось отправлять на лечение за пределы региона.

А еще с этого года власти ввели новую поддержку: иногородним пациентам компенсируют аренду жилья на время лечения. Для человека, который борется с болезнью, очень важно быть в покое и не тревожиться о бытовых вопросах.

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