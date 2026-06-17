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НовостиОбщество17 июня 2026 6:53

Дмитрий Артюхов: «За пять лет доля ранней диагностики онкологии на Ямале выросла до 70 %»

За пять лет более 560 ямальских медиков получили выплаты за раннее выявление онкологии
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

За пять лет на Ямале значительно выросла доля ранней диагностики онкологии - с 56 % до 70 %. Это выше среднероссийского показателя и рекорд для региона.

Чтобы достичь этого, власти приняли комплекс мер, одна из них - выплата для врачей и медперсонала за выявление болезни на ранних стадиях. На данный момент ее получили 565 специалистов.

Поощрение предусмотрено для фельдшеров, акушеров и непрофильных врачей, заподозривших болезнь. Размер выплаты врачам составляет 19 тысяч рублей, фельдшерам - 9 тысяч рублей. К этим суммам начисляются северная и районная надбавки.

Как отметил губернатор Дмитрий Артюхов, борьба с онкологическими заболеваниями - одна из важнейших задач современной медицины, и Ямал системно этим занимаемся.

- Сегодня у нас работают более 50 профессиональных онкологов. Мы открыли и развиваем центры амбулаторной онкологической помощи. В сочетании с современным диагностическим оборудованием это позволяет выявлять заболевания как можно раньше, а ранняя диагностика - главный способ предотвратить тяжелые последствия, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Новом Уренгое открылся первый на Ямале центр лучевой помощи. Его специалисты помогают пациентам, которых раньше приходилось отправлять на лечение за пределы региона.

А еще с этого года власти ввели новую поддержку: иногородним пациентам компенсируют аренду жилья на время лечения. Для человека, который борется с болезнью, очень важно быть в покое и не тревожиться о бытовых вопросах.

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