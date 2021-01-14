На Ямале введена региональная выплата врачам за выявление онкологии на ранней стадии. Речь идет о медиках непрофильных специализаций.Отметим, что новая мера решает задачи нацпроекта «Здравоохранение».Региональная выплата будет назначена врачам-специалистам амбулаторных и стационарных отделений, в том числе врачам общей практики (семейным), заметивших онкологические заболевания на первой и второй стадиях, в том числе в ходе проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диагностических исследований.Размер премии врачам - 19 тысяч рублей, фельдшерам - 9 тысяч рублей. К указанной сумме начислят северную и районную надбавки.За один выявленный случай денежное вознаграждение получает один специалист из числа врачебного или среднего медицинского персонала. Для определения кандидатуры в каждой медицинской организации будет создана специальная комиссия. Решение о премировании принимает руководитель учреждения. Выплата назначается единовременно.-Врачи первичного звена регулярно проходят обучение по онконастороженности. В 2020 году на Ямале выявлено 986 новых случаев, 560 из которых диагностированы на ранних стадиях, - рассказала главный внештатный онколог департамента здравоохранения ЯНАО Евгения Кузьмина.Специалисты отмечают: чем раньше обнаружена болезнь, тем больше шансов на полное выздоровление.Напоминаем, что с августа прошлого года на Ямале приступили к выполнению молекулярно-генетических исследований для онкологических больных. Ранее подобные тесты выполняли за пределами округа, результат приходилось ждать более трех недель. Сейчас он известен уже через 2-3 дня.