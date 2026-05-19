Фото: Алексей Романов

В Ноябрьске начался ремонт улицы Багульная - то, чего так долго ждали жители поселка Самострой. Рабочие приведут в порядок 1 километр 707 метров, сообщил глава города Алексей Романов.

На время ремонта для автомобилистов организованы пути объезда: выезды от улицы Пионерская до дома № 161 по улице Багульная. А также сквозные проезды через улицы Первомайская, Радужная, переулок Нагорный и улица Пихтовая.

Напоминаем, что в середине мая в Ноябрьске начался ямочный ремонт дорог. В первую очередь работы затронут улицу Изыскателей. Далее на очереди - улицы Шевченко и Северная. Общий объем работ - более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Также в теплый сезон дорожные службы займутся устранением колейности, но на других участках. Эти масштабные работы запланированы на площади порядка двадцати четырех тысяч квадратных метров.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.