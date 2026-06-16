Житель Лабытнанги Халид Абушов развернул флаг города у Монумента Победы в Великом Новгороде

Фото: Халид Абушов

Житель Лабытнанги Халид Абушов развернул флаг родного города у Монумента Победы в Великом Новгороде. Это часть патриотической акции «Карта Победы», сообщил канал «Флаг Лабытнанги шагает по планете» в соцсети «ВКонтакте».

Флаг Лабытнанги развернут перед монументом в знак памяти о: 883 днях оккупации; подвиге Александра Панкратова, который в боях за город одним из первых в истории войны закрыл грудью пулемет противника; салюте в Москве в честь освобождения города; 50 воинских частях, удостоенных наименования «Новгородские».

Монумент торжественно открыли 20 января 1974 года, в день 30-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Центральная фигура - всадник с мечом, олицетворяющий советского воина, под копытами которого поверженная свастика.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что семья Ганцовых из Лабытнанги развернула флаг города у мавзолея султана в Казахстане.

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