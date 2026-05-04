Семья из Лабытнанги развернула флаг города у мавзолея султана в Казахстане

Фото: Евгения Ганцова

Семья Ганцовых из Лабытнанги развернула флаг города в казахстанском Таразе. Об этом рассказали организаторы проекта «Флаг Лабытнанги шагает по планете».

Кстати, полотно подняли не где-нибудь, а у мавзолея самого султана Махмуда (Туктурмаса). Это самая высокая точка города.

Также Ганцовы сделали снимки с флагом и в Алмате. Там семья посетила праздник Дня Республики и единения народов Казахстана и поднялась на Кок-Тобе - смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на город.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне северяне развернули на горе Поу-Кеу копию Знамени Победы. Ее высота составляет 876 метров.

