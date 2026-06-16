Фото: администрация Надымского района

Надым обработают от комаров и мошек. Как рассказали в районной администрации, работы стартуют 16 июня и завершатся в течение трех дней.

Используемый раствор сертифицирован и эффективно помогает сократить количество иксодовых клещей, комаров и мошки, но безвреден для людей и животных. Тем не менее для информирования надымчан на обрабатываемых территориях установят информационные таблички «Дезинфекция».

Обращаем внимание, что во время обработки машина специалистов может передвигаться по тротуарам, паркам, скверам и иным пешеходным зонам. Это согласовано с Госавтоинспекцией.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что глава района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание в городском парке им. Е.Ф. Козлова. Причина этого - нарушение сроков работ и замечания по уже выполненным. Во время визита он обозначил сроки завершения строительства и назначил куратора, который будет ежедневно выезжает на объект с проверкой.

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