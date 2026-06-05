Дмитрий Жаромских взял на контроль обустройство парка им. Е.Ф. Козлова в Надыме

Фото: Дмитрий Жаромских

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание в городском парке им. Е.Ф. Козлова. Причина этого - нарушение сроков работ и замечания по уже выполненным.

Во время визита Дмитрий Жаромских обозначил сроки завершения строительства и назначил куратора, который будет ежедневно выезжает на объект с проверкой.

Фото: Дмитрий Жаромских

Это уже третий этап благоустройства городского парка. Ранее здесь обновили входные группы, устроили освещение и высадили деревья - последнее делается ежегодно.

- Поручил ответственным специалистам содержать парк в чистоте и порядке, своевременно очищать урны, ремонтировать скамейки, - сказал управленец.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме открылась первая часть пешеходного бульвара по улице Зверева. Здесь появились современные системы освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы, которые помогут скрасить досуг как детям, так и взрослым.

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