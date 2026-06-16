Новая школа и дороги: Алексей Титовский рассказал, как в Салехарде преображается микрорайон Радужный

Фото: Алексей Титовский

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, как преображается микрорайон Радужный. Накануне он посетил его вместе с губернатором Дмитрием Артюховым.

Так, в микрорайоне строится школа на 800 мест и все необходимая для нее инфраструктура, в том числе коммунальные сети: канализация - 1,3 километра, водоснабжение и теплоснабжение - по 2 километра.

Параллельно продолжается строительство новой дороги к улице Подшибякина с тротуарами и велодорожкой. Ее протяженность составит 1,47 километра, а ширина - 7,5 метра.

- Соединяем капитальную инфраструктуру, эстетику и бытовой комфорт, чтобы сделать наш город еще функциональнее и уютнее, - заключил Алексей Титовский.

Фото: Алексей Титовский

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде после ремонта распахнуло двери здание № 17 «А» по улице Комсомольская. Первой здесь начала работу детская творческая студия «Один плюс один», где проводят мастер-классы по лепке из глины.

За время ремонта рабочие полностью обновили фасад, входную группу, кровлю, окна, инженерные системы и вентиляцию, установили подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Изменились и внутренние помещения: кабинеты и залы стали уютными и функциональными.

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