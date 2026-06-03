В Салехарде заработало здание № 17 «А» по улице Комсомольская. Сейчас там находится творческая студия по лепке

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде распахнуло свои двери здание № 17 «А» по улице Комсомольская, ранее закрытое на капремонт. Об этом сообщили в городской администрации.

Первой здесь начала работу детская творческая студия «Один плюс один», где проводят мастер-классы по лепке из глины.

Напоминаем, что во время ремонта рабочие полностью обновили фасад, входную группу, кровлю, окна, инженерные системы и вентиляцию, установили подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Изменились и внутренние помещения: кабинеты и залы стали уютными и функциональными.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Госстройнадзор проверил, как продвигается строительство нового дома по улице Восход в Салехарде. Сегодня на объекте ведутся следующие работы: в трех секциях возводятся стены первого этажа, еще в одной - установлена опалубка для устройства ростверка.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.