В День семьи, любви и верности по улицам Тарко-Сале пройдет «Парад колясок»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале состоится Всероссийская акция «Парад колясок». Как рассказали в администрации Пуровского района, она будет посвящена Дню семьи, любви и верности и пройдет в поддержку материнства, отцовства и многодетности.

Местом проведения акция выбран парк «Прибрежный», дата и время - 4 июля в 12:00.

Подать заявку на участие можно по контактному номеру телефона: +7(922) 059-91-90.

- Приходите поддержать семьи в этот важный праздник, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале ремонтируют детский сад «Радуга». После окончания работ дети получат теплое здание с надежной крышей.

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