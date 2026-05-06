В Тарко-Сале ремонтируют детский сад «Радуга». Дети получат теплое здание с надежной крышей

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается капремонт детского сада «Радуга». По словам главы района Кирилла Трапезникова, рабочие уже демонтировали 25% фасада. При замене будут учитываться климатические условия, чтобы зимой в здании было тепло, а летом не жарко.

Кроме того, на чердаке убраны старые покрытия с утеплителем, идет подготовка помещения под новую теплоизоляцию. Параллельно специалисты занимаются усилением металлоконструкции кровли - это ключевой элемент, от которого зависит надежность всего здания.

Работа идет без пауз: одна бригада разбирает, другая сразу заходит с ремонтом.

Сейчас все воспитанники «Радуги» и педагоги распределены по другим детским садам города.

- Понимаю, что это неудобно: кому-то стало дальше ездить, кому-то пришлось менять привычный режим. Но другого варианта провести качественный капитальный ремонт просто нет. Задача - не ограничиться внешними изменениями, мы хотим привести здание в порядок на долгие годы. В итоге получим теплый детский сад с надежной кровлей, - сказал Кирилл Трапезников.

