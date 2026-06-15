В Ноябрьске обновили 70 % дорожной разметки

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске обновляют дорожную разметку. Работы завершены уже на 70 %, сообщили в городской администрации.

Сейчас подрядная организация трудится на дороге Аэропорт - Карамовская. Рабочие наносят стрелки и знаки ограничения скорости на пешеходных переходах и искусственных неровностях.

- Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске начался ремонт улицы Багульная: рабочие приведут в порядок 1 километр 707 метров. На время работ для автомобилистов организованы пути объезда: выезды от улицы Пионерская до дома № 161 по улице Багульная. А также сквозные проезды через улицы Первомайская, Радужная, переулок Нагорный и улица Пихтовая.

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